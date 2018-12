Botafogo anuncia Diego Cavalieri e Ferrareis com contrato até fim de 2019

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira seus dois primeiros reforços de maneira oficial. Diego Cavalieri e Gustavo Ferrareis assinaram contrato até o fim de 2019.

O goleiro estava sem clube após deixar o Crystal Palace-ING no fim do ano. Ele queria voltar ao Brasil e logo despertou interesse do Botafogo.

Isso porque o Alvinegro viu Jefferson se aposentar há poucos dias e precisava de uma opção para disputar posição com Gatito Fernández, titular da meta.

Já Gustavo Ferrareis chega por empréstimo junto ao Internacional. O apoiador se destacou justamente no ano do rebaixamento do time gaúcho e desde então passou a ser negociado com outros clubes.

Em 2018, ele se destacou pelo Figueirense jogando a Série B. Com o fim do empréstimo e o interesse do Botafogo, o Internacional viu com bons olhos o destaque que o atleta pode alcançar no Rio de Janeiro.