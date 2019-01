Botafogo encara o Bangu após tropeço no Carioca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo recebe o Bangu às 19h15 desta quarta-feira (23) em busca de superar a frustrante estreia no Carioca.

No último domingo (20), os botafoguenses perderam para a Cabofriense por 3 a 1, de virada. Ainda que em construção e longe do ideal físico, o time alvinegro sabe que um novo tropeço pode acentuar a desconfiança de torcedores, justamente às vésperas de clássico com o Flamengo, que ocorrerá no sábado (26).

Por conta disso, o técnico Zé Ricardo deverá promover mudanças na equipe titular. Rodrigo Pimpão e Aguirre, alem dos recém-contratados Gabriel e Alex Santana, devem começar jogando no Engenhão. Há ainda a principal novidade: o atacante Erik, de empréstimo renovado junto ao Palmeiras.

“Estou muito feliz por retornar à minha casa, lugar que me sinto muito bem. Vim com a camisa que usei na última partida, na despedida do Jefferson. Foi muito especial, prometi que voltaria um dia e hoje estou de volta”, afirmou o jogador, que havia deixado o Botafogo após a penúltima rodada do Brasileiro de 2018.

Com as mudanças, o time de General Osório deverá ter a seguinte formação: Gatito; Marcinho, Gabriel, Marcelo e Gilson; Wenderson, Alex Santana e Luiz Fernando; Erik, Rodrigo Pimpão e Aguirre.

O Bangu, por sua vez, também tenta reverter largada ruim na Taça Guanabara. O time alvirrubro perdeu por 2 a 1 para o Flamengo, em partida marcada por erros de arbitragem em favor dos adversários.

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 19h15 desta quarta

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda