Botafogo fecha com ex-Santos e aguarda clube mexicano por 1º reforço

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fechou com Alan Santos, volante revelado pelo Santos e que teve passagem pelo Coritiba. Ele chega por empréstimo de um ano. As partes se acertaram no último domingo e assinaram o contrato nesta segunda-feira, em General Severiano.

O anúncio oficial, no entanto, ainda depende da liberação do Tigres do México, com quem tem contrato até 2020.

O interesse do Botafogo no jogador surgiu a partir da indicação do técnico Zé Ricardo. As negociações evoluíram rápido, as partes chegaram a um acordo no fim de semana e marcaram a realização de exames médicos para esta segunda-feira, em General Severiano. Com tudo resolvido, eles assinaram por empréstimo de uma temporada.

Os mexicanos estão cientes do acordo e a liberação deverá sair rapidamente. A diretoria está otimista para que o desfecho ocorra ainda nesta semana. Sem espaço no Tigres, Alan queria voltar ao Brasil e as partes estão de acordo.

Pela parte do Botafogo, a contratação mostra uma preocupação com o setor de marcação do meio de campo. Isso porque Matheus Fernandes está com venda encaminhada para o Palmeiras. Dudu Cearense e Marcelo deixaram o clube. Além disso, Jean ainda tenta a renovação, mas não há uma certeza da permanência.