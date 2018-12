Botafogo irá ao mercado por lateral com provável ida de Moisés para o Fluminense

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A intenção era manter Moisés, mas no meio do caminho apareceu o rival Fluminense, que provavelmente será o destino do lateral esquerdo em 2019. Com a iminente perda do jogador, o Botafogo irá ao mercado para repor o setor.

Moisés está envolvido em um troca-troca entre o clube das Laranjeiras e o Corinthians, detentor de seus direitos e interessado no meia tricolor Sornoza. Para ter o equatoriano, os paulistas oferecem o lateral, o meia Marquinhos Gabriel e mais um valor ainda não revelado, que pode chegar na casa dos R$ 13 milhões por 100% de seus direitos econômicos. De acordo com o diretor-executivo do Flu, Paulo Angioni, o acordo está próximo de ser sacramentado.

Atualmente como opções para a lateral esquerda, o Botafogo tem Gilson, com contrato até o fim de 2019 e que terminou o ano como titular, o jovem Victor Lindenberg, de apenas 20 anos, que retorna de empréstimo e será reavaliado pela comissão técnica, e Jonathan, cria da base.

O Botafogo tinha em seus planos renovar o contrato de Moisés mesmo ciente de que a missão não seria das mais simples, uma vez que o vínculo dele com o Corinthians termina no fim de 2019 e um novo empréstimo dos paulistas poderia fazer com que o lateral saísse de graça ao fim do ano.

Outro que o alvinegro carioca pretende manter é o volante Jean, que também pertence ao clube do Parque São Jorge.