Botafogo perde para a Cabofriense de virada na estreia do Carioca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão do Campeonato Carioca, o Botafogo estreou no Estadual neste domingo (20), fora de casa, contra a Cabofriense, e não conseguiu superar o rival.

Mesmo saindo na frente do placar com gol de Luiz Fernando, o Alvinegro viu os mandantes virarem a partida e vencerem por 3 a 1, com gols de Rafael Gladiador, Anderson Rosa e Rincon.

O Botafogo bem que tentou, mas, mesmo lutando até o fim, tropeçou no estádio Moacyrzão. Perdendo a partida, Alex Santana, reforço da equipe, ainda acertou uma bola no travessão da Cabofriense, mas não conseguiu furar a retranca do time da casa.

No último minuto de jogo, quando o Botafogo ainda lutava, a Cabofriense ampliou com Rincon.

Com a derrota neste domingo, o Botafogo fica sem pontuar no Campeonato Carioca e ocupa a quarta colocação do Grupo C, liderado pela Cabofriense, com três pontos, ao lado do Flamengo, também com três.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe a visita do Bangu, na quarta-feira (23), às 19h15 (de Brasília).

CABOFRIENSE

George; Watson (Pedro), Bruno Lima, Roberto Júnior e Manoel; Diego Valderrama, Michel (Kaká Mendes), Anderson Rosa; Marcelo Gama, Rafael Gladiador (Rincon) e Marcus Índio

T.: Luciano Quadros

BOTAFOGO

Gatito Fernandéz; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Helerson e Gilson; Wenderson, João Paulo (Aguirre) e Alan Santos (Alex Santana); Leandro Carvalho (Gustavo Ferrareis), Kieza e Luiz Fernando

T.: Zé Ricardo

Árbitro: Pathrice Wallace Correia Maia

Assistente: Carlos Henrique Alves de Lima e Michael Correia

Cartões amarelos: Roberto Júnior e Manoel (Cabofriense); Leandro Carvalho (Botafogo)

GOLS: Luiz Fernando, aos 32 minutos do segundo tempo (Botafogo); Rafael Gladiador, aos 46 minutos do primeiro tempo e Anderson Rosa aos 29 minutos do segundo tempo e Rincon aos 46 do segundo tempo (Cabofriense)