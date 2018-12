Botafogo recusa proposta de R$ 12 milhões do Atlético-MG por Igor Rabello

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos destaques do Botafogo, Igor Rabello despertou o interesse do Atlético-MG. Os mineiros fizeram uma proposta de R$ 12 milhões por 70% dos direitos econômicos do zagueiro, mas os números não agradaram os cariocas, que recusaram de imediato.

A busca do Atlético-MG é uma clara resposta ao assédio da Europa por Maidana. Com apenas 22 anos, o zagueiro está na mira da Roma e de um outro clube do futebol alemão, ainda mantido em sigilo.

Igor Rabello foi um dos atletas mais regulares do Botafogo na atual temporada. O zagueiro não atuou em apenas um dos 62 jogos do Alvinegro em 2018, quando foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro se firmou no Alvinegro após ser emprestado ao Náutico, em 2016. Voltou em 2017 e assumiu a titularidade ao lado de Carli. Com o argentino, formou boa dupla de zaga e virou um dos melhores do time.