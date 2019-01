Botafogo renova contrato de Zé Ricardo até o fim de 2019

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Zé Ricardo chegaram a um acordo e assinaram contrato até o fim de 2019. O treinador tinha vínculo com o Alvinegro até abril, mas o assunto jamais foi tratado como problema por qualquer das partes. Havia a confiança que o treinador seguiria no clube na atual temporada.

O treinador chegou ao Botafogo após a demissão de Marcos Paquetá no pior momento do time no último ano. Após o novo comando, o Alvinegro embalou na competição e garantiu a permanência na elite após grande arrancada.

A boa relação entre as partes jamais estremeceu, apesar de o treinador ter realizado algumas cobranças. A principal queixa foi sobre os salários atrasados. Esse era um pedido antigo e feito antes de fechar com o Alvinegro, em 2018.

Com tudo acertado, Zé Ricardo assinou o novo vínculo até o fim da temporada. O Botafogo está bastante satisfeito com o trabalho e a ideia é, se tudo sair certo, buscar nova renovação no fim do novo vínculo.