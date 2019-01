Botafogo vê elenco pronto para iniciar temporada

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Botafogo ainda sonha com possíveis contratações no mercado da bola. Camilo e Hyoran são os nomes são que mais apetecem o imaginário. Apesar desse desejo, a realidade é diferente. Após a chegada de Erik, o Alvinegro se vê com o elenco pronto para iniciar a temporada e não tem qualquer pressa para trazer novos reforços.

Por ora, a diretoria não deverá trazer nenhum outro atleta. O Botafogo até fez uma consulta por Hyoran, mas foi antes de fechar o retorno de Erik. Como o jovem apoiador não foi inscrito no Paulista houve especulação que a situação poderia esquentar, o que jamais ocorreu.

Camilo interessa e as partes até se acertaram. O problema é que ele tem contrato com o Internacional até o meio do ano e os gaúchos querem uma compensação para liberá-lo. Marcinho, inclusive, foi pedido pelo Colorado e prontamente recusado pelo Alvinegro.

Mesmo com a recusa, o Botafogo segue interessado em Camilo, mas não há qualquer pressa. A diretoria, por exemplo, pode retomar a negociação mais para frente, quando o vínculo estiver perto do fim. Outra possibilidade é uma mudança de postura do Inter, o que facilitaria a segunda passagem do jogador pelo clube de General Severiano.

Até o momento, o Botafogo fechou com Diego Cavalieri, Gabriel, Alan Santos, Alex Santana, Gustavo Ferrareis, Alessandro e Erik. Os novos reforços não têm tido vida fácil e deverão iniciar a temporada entre os reservas.

Gabriel, Alex Santana e Erik, por outro lado, são atletas que parecem apenas precisar de algum tempo para assumirem a titularidade. Os demais terão mais dificuldades para vencer a concorrência no elenco.

É principalmente o caso de Diego Cavalieri, reserva de Gatito Fernández. O paraguaio, no entanto, tem sido convocado para a seleção e provavelmente terá uma Copa América pela frente. Já o aproveitamento de Alan Santos, Alessandro e Gustavo Ferrareis dependerá de uma série de situações.