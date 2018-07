Boticário faz vídeo com família negra, recebe 17 mil dislikes e é alvo de críticas racistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um comercial narrado por um pai se gabando sobre seu relacionamento com os filhos e como eles "amam as suas brincadeiras", contraposto por imagens que mostram que ele não é tão engraçado assim. Um pai meio "tio do pavê", que dança desajeitado com a filha e tira sarro das namoradinhas do filho adolescente.

A voz de criança finaliza a peça publicitária: "às vezes, ser pai é a coisa mais difícil do mundo, mas vale cada tentativa. Dia dos Pais merece presente".

Comercial fofo. Bonitinho e com uma narrativa comum na época que antecede o Dia dos Pais (12 de agosto). A única diferença para a maioria dos anúncios de perfume é que a família retratada no comercial é negra.

Publicado no último dia 26, o comercial já teve mais de 17 mil "deslikes" e 85 mil curtidas. O número de reações negativas foi acompanhado por comentários racistas que criticaram a presença só de negros no comercial.

"Pouco criativa e racista. Vamos misturar essa família aí", diz um comentário.

"O Boticário só fabrica perfume para afros? Acho que estou usando a marca errada", afirma outro.

"Ué. Nem pra colocar pelo menos a empregada branca em, (sic) faltou diversidade. Racismo inverso existe, isso é a prova", escreveu um usuário.

"É tanto vitimismo que acham que os deslikes são racismo, quero ver um vídeo nesse YouTube que não tem deslike", dizia um dos poucos comentários recentes e que criticava os outros comentaristas.

No Twitter, um usuário perguntou se o Boticário também iria fazer uma propaganda só com índios.

Assim como as 85 mil reações positivas, a grande maioria dos comentários enaltece a marca e o vídeo, criado pela agência de publicidade AlmapBBDO.

A marca usou o próprio canal no YouTube e sua conta no Facebook para se posicionar contra os comentários racistas.

"Já faz bastante tempo que trazemos representatividade e diversidade para as nossas campanhas. E temos muito orgulho disso. Mas as reações que o nosso filme gerou só mostram pra nós que temos muito trabalho a fazer. A gente acredita no respeito a todas as pessoas e deseja que, em breve, isso não seja mais motivo de desconforto pra ninguém."

Também na conta do Instagram, a marca postou um vídeo escrito "Representatividade Importa. Respeite a diversidade", ilustrado com vários emojis brancos e negros.

Até a madrugada desta terça-feira (31), quatro dias após o lançamento, o vídeo já havia sido visto mais de 6,4 milhões de vezes. A campanha com a modelo Gisele Bündchen, feita há três meses, tem 8,9 milhões.

Em 2015, a marca fez uma comercial para o Dia dos Namorados que mostrava casais homossexuais e foi contestada no Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que na época recebeu 30 reclamações que questionavam a moralidade da propaganda.