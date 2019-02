Redação Bem Paraná

Mais de 19 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). A ação aconteceu na cidade de Cascavel, no Oeste do estado, na tarde de quinta-feira (31) e resultou na prisão de um homem.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.