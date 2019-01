Brabham BT62

Nilton Saciotti | saciotti@hotmail.com

Construído pela australiana Brabham Automotive para ser um carro de competição, com desempenho e potência maiores do que um GT, o BT62 está passando por mudanças para poder ser um modelo de rua. Para ficar apto a ganhar placas de identificação e rodar pelas estradas, o BT62 recebe alterações na altura dos eixos em relação ao solo, ar-condicionado, encaixe das travas das portas comuns e assentos com acabamento confortável e sofisticado no lugar dos bancos tipo concha, de competição. A potência de 700 cavalos não é reduzida na transformação. A Brabham Automotive foi aberta no ano passado por David Brabham, de 53 anos, filho de Jack Brabham, tricampeão e fundador da equipe de Fórmula-1 na qual o brasileiro Nelson Piquet ganhou seus dois primeiros campeonatos, em 1981 e 1983.

GM nova família global

O presidente da GM, Mark Reus, anunciou em Nova York, a chegada dos novos modelos que contribuirão para que a principal fabricante norte-americana de veículos expanda seus negócios na China, Brasil e demais países da América do Sul. O primeiro modelo será lançado em março, na China. Nos primeiros 13 meses de produção da nova família, serão lançados cinco tipos de carrocerias com oito variações regionais. Até 2020, os novos veículos representarão um em cada dez automóveis vendidos pela GM no mundo. E, em 2023, um em cada cinco veículos comercializados, sendo 75% do volume total da companhia na América do Sul e 20% na China.

LEAF NISMO RC

Nissan Leaf ganhou uma versão especial para as pistas. Assinado pela Nismo, divisão de alto desempenho da marca japonesa. Por fora, o Leaf Nismo RC tem visual mais agressivo. A carroceria foi alargada e um enorme aerofólio foi adicionado na traseira, assim como um grande difusor de ar. Para virar um carro de corrida, o elétrico também recebeu um pacote especial de desempenho. Dois motores movidos a eletricidade somam 250 kW e são os responsáveis pela performance do carro. A tração nas quatro rodas ajuda a transferir toda a potência e torque do modelo para as pistas. O peso também foi aliviado e a versão de alto desempenho pesa 1.220 kg. Com todas essas melhorias, o esportivo faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos.