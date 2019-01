Bradesco corta duas vice-presidências em reorganização de diretoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bradesco anunciou nesta segunda-feira (14) o corte de duas vice-presidências do banco, para quatro.

O banco manterá as unidades de varejo, alta renda, atacado e infraestrutura/TI/RH.

Os vice-presidentes Eurico Ramos Fabri, Cassiano Ricardo Scarpelli e Marcelo de Araújo Noronha serão responsáveis pelas três primeiras áreas, enquanto André Cano ficará com Infraestrutura/TI/RH, que contempla ainda as áreas de Compliance, Jurídico e Relações com o Mercado.

Já os executivos Josué Augusto Pancini e Mauricio Machado de Minas perderam os postos de vice-presidentes e passam a ser exclusivamente membros do Conselho de Administração.