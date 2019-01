Brady brilha e leva Patriots a terceiro Super Bowl consecutivo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De um lado, Tom Brady, 41, cinco vezes campeão da NFL. Do outro, Patrick Mahomes, 23, em sua segunda temporada na liga. Os dois quarterbacks se enfrentaram neste domingo (20) na final da Conferência Americana, e quem levou a melhor foi o veterano. Fora de casa, o New England Patriots venceu o Kansas City Chiefs, na prorrogação, por 37 a 31, no Arrowhead Stadium, e está no Super Bowl LIII.

Agora, os Patriots vão enfrentar o Los Angeles Rams, que venceu o New Orleans Saints na prorrogação na final da Conferência Nacional. O novo campeão será conhecido no dia 3 de fevereiro, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

No duelo deste domingo, os Patriots mostraram experiência no primeiro tempo e foram para o intervalo após anotarem dois touchdowns: 14 a 0. Na volta, os Chiefs voltaram melhor e anotaram seus primeiros pontos no terceiro período, quando a partida ficou 17 a 7 para a equipe de Tom Brady.

O jogo ganhou mais emoção no último período, quando os Chiefs voltaram a anotar um touchdown e diminuíram a diferença para apenas três pontos. Mais tarde, um lance inusitado dividiu opiniões quando o relógio marcava pouco menos de nove minutos.

Julian Edelman não conseguiu pegar a bola após punt dos Chiefs, mas os jogadores dos Chiefs viram leve toque do camisa 11 dos Patriots e correram para a end zone. Edelman alegou que não tocou na bola, os árbitros revisaram a jogada e não deram o touchdown para os donos da casa.

Edelman voltou a aparecer na jogada seguinte, quando não agarrou a bola e viu Tom Brady ser interceptado. Os Chiefs anotaram o touchdown na campanha seguinte e assumiram a liderança do placar pela primeira vez na partida.

Porém, um touchdown terrestre dos Patriots calou o Arrowhead Stadium, mas os Chiefs apostaram na mesma tática e, com o jogo terrestre, responderam com um touchdown com pouco mais de dois minutos restantes. Os Patriots tiveram sua última campanha e foi quando Tom Brady brilhou e comandou a equipe até a virada: 31 a 28.

Ainda sobrou tempo para a última campanha dos Chiefs, que levaram a bola até o campo de ataque com Mahomes, e o kicker Harrison Butker acertou field goal e levou o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, os Patriots começaram atacando, Brady voltou a se destacar e viu sua equipe, de novo com o jogo terrestre, conseguir o touchdown que valeu a vaga na decisão da temporada.

Brady vai jogar seu nono Super Bowl e o terceiro consecutivo. Nos dois últimos anos, sua equipe venceu o Atlanta Falcons e perdeu para o Philadelphia Eagles.