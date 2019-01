Bragantino empata com o Red Bull, mas mantém a liderança do Grupo C

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Brasil empatou com o Bragantino, pelo placar de 1 a 1, e finalizou a rodada deste domingo pelo Paulista.

O Bragantino abriu o placar logo no início da partida com Jonathan, mas a equipe não conseguiu manter o bom jogo e viu o Red Bull buscar o seu empate no segundo tempo com o atacante Ytalo, aos 13min.

O empate entre as equipes, no entanto, foi bom para ambos os clubes. O Bragantino mantém a liderança do Grupo C, com 5 pontos. O Red Bull subiu de posição no Grupo A e ocupa a vice-liderança, com 2 pontos. O Santos, líder, tem 9 pontos.

Pela quarta rodada do Paulista, o Bragantino recebe a única equipe do campeonato com 100% de aproveitamento, o Santos, na quinta-feira, às 19h15. O Red Bull vai enfrentar o Corinthians, no Itaquerão, às 19h15, na quarta-feira.

Clássico entre Mirassol e Novorizontino fica no empate, sem gols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clássico regional entre o Mirassol e Novorizontino na noite deste domingo (27) terminou em empate, sem gols, pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no estádio Municipal de Mirassol, o Maião.

Com o empate, O Mirassol caiu para terceira colocação do Grupo C, com 4 pontos. Já o Novorizontino, melhor na tabela do Grupo B, sobe para a vice-liderança também com quatro pontos.

Na próxima fase do campeonato, o Mirassol visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, na próxima quarta-feira (30), às 19h15. O Novorizontino recebe em casa o Botafogo-SP, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h, na quinta-feira.