Brasil começa 2ª fase do Mundial de handebol masculino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com desvantagem, o Brasil faz o 1º jogo pela 2ª fase do Mundial de handebol masculino neste domingo (20), contra a Croácia. A seleção está no grupo I, ao lado também de Alemanha, França, Espanha e Islândia.

Como perdeu para França e Alemanha na 1ª fase, o Brasil começa com zero ponto, enquanto os dois adversários largam com três.

A seleção já está entre as 12 melhores equipes do Mundial, seu melhor resultado na história do torneio.