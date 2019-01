Brasil é pressionado, mas vence Bolívia e avança no Sul-Americano sub-20

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está classificado para o hexagonal final do Sul-Americano sub-20, realizado no Chile. Nesta sexta-feira (25), a seleção brasileira não encantou, foi pressionada pela Bolívia, mas venceu por 1 a 0 e garantiu sua vaga na sequência do torneio. Lincoln fez o único gol do jogo.

O Brasil chegou para o duelo ainda sem estar classificado, mas a vitória deixa a equipe com sete pontos, na segunda colocação do grupo A -a Venezuela ficou na ponta com nove. Já a Bolívia termina na lanterna com um ponto.

Antes de enfrentar os bolivianos, a seleção estreou com empate contra a Colômbia, venceu a Venezuela e depois perdeu para o Chile.

No duelo contra a Bolívia, o Brasil demorou as criar boas chances e abriu o placar aos 25 minutos. Rodrygo entrou na área e dividiu com Anteloc. A arbitragem marcou o pênalti. Lincoln foi para a bola e bateu no canto com categoria.

Atrás no marcador, a Bolívia voltou mais perigosa na etapa final e deu sufoco ao Brasil, que recuou. O goleiro Phelipe fez importantes defesas e ainda viu os jogadores bolivianos desperdiçarem boas chances.

Aos 10 minutos, Melgar estava livre dentro da área, mas cabeceou por cima na pequena área. Já na reta final, a Bolívia voltou a perder chances. Phelipe fez boa defesa nos acréscimos e salvou o Brasil.