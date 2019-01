Brasil empata com a Colômbia no hexagonal final do Sul-Americano sub-20

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESs) - A estreia do Brasil no hexagonal final do Sul-Americano sub-20 terminou com empate sem gols. O placar de 0 a 0 contra a Colômbia, em jogo realizado nesta terça-feira (29), deve resultar em pressão para as duas seleções, que foram as primeiras a entrar em campo na atual fase do torneio.

Apenas quatro se classificam para o Mundial da categoria, que acontece em maio e junho, na Polônia, e somente os três primeiros disputarão o Pan 2019. O próximo adversário do Brasil será a Venezuela, no dia 1º de fevereiro (sexta-feira). Uruguai, Argentina e Equador são os outros times do hexagonal.

A seleção brasileira apostou na marcação e limitou o espaço da Colômbia no campo de ataque; em contrapartida, não teve poder de criação suficiente para levar perigo ao gol adversário. Toró foi quem chegou mais perto, aos 40 do segundo tempo, com chute que tirou tinta da trave direita.

Curiosamente, o primeiro duelo entre as duas equipes, na primeira fase, também terminou com empate por 0 a 0. Aquela foi a estreia do time brasileiro, que folgou na primeira rodada e só entrou em campo na segunda.