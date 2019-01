Brasil enfrenta Bolívia na abertura da Copa América; confira os grupos

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Brasil vai enfrentar a Bolívia, a Venezuela e o Peru na primeira fase da Copa América. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (24) em uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A seleção brasileira fará a estreia contra a Bolívia, no dia 14 de junho, no Morumbi. O segundo confronto será em Salvador, em 18 de junho, contra a Venezuela. O time nacional fecha a fase de grupos contra o Peru, no dia 22, no Itaquerão.

A final acontecerá no Rio no dia 7 de julho.

A competição será disputada em cinco cidades: São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte.

O técnico Tite já disse que o título da competição será decisivo para a sua permanência no cargo. Ele renovou o contrato após a derrota da equipe no Mundial da Rússia, mas está com o prestígio desgastado.

O torneio será disputado no país depois de 30 anos. Em 1989, o time comandado por Sebastião Lazaroni acabou com o jejum de 40 sem vencer o campeonato após ganhar do Uruguai na decisão.

A última edição do torneio foi a responsável pela queda de Dunga da seleção. O time foi eliminado ainda na primeira fase.

Antes da abertura do torneio, Tite fará dois jogos amistosos em junho. Um será em Porto Alegre e o outro no Maracanã.

O sorteio contou com os treinadores das 12 seleções que disputarão a competição. Cafu comandou o evento. Marta, Lugano, Zico, Zé Roberto, Romerito, Maturana e Ronaldinho Gaúcho participaram do sorteio.

Grupos e os jogos da primeira fase de cada sede:

Grupo A - Brasil, Bolívia, Venezuela, Peru

Grupo B - Argentina, Colômbia, Paraguai, Qatar

Grupo C - Uruguai, Equador, Japão, Chile

Jogos por cidade-sede:

- São Paulo (Morumbi)

14.jun, 21h30: Brasil x Bolívia

17.jun, 20h: Japão x Chile

19.jun, 18h30: Colômbia x Qatar

- São Paulo (Itaquerão)

22.jun, 16h: Peru x Brasil

- Rio de Janeiro (Maracanã)

16.jun, 16h: Paraguai x Qatar

18.jun, 18h30: Bolívia x Peru

24.jun, 20h: Chile x Uruguai

- Belo Horizonte (Mineirão)

16.jun, 19h: Uruguai x Equador

19.jun, 21h30: Argentina x Paraguai

22.jun, 16h: Bolívia x Venezuela

24.jun, 20h: Equador x Japão

- Porto Alegre (Arena do Grêmio)

15.jun, 16h: Venezuela x Peru

20.jun, 20h: Uruguai x Japão

23.jun, 16h: Qatar x Argentina

- Salvador (Fonte Nova)

15.jun, 19h: Argentina x Colômbia

18.jun, 21h30: Brasil x Venezuela

21.jun, 20h: Equador x Chile

23.jun, 16h: Colômbia x Paraguai