Brasil espera atos desta quarta na Venezuela para calibrar reação

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O Brasil está disposto a apoiar uma mudança de regime para restituir a democracia na Venezuela desde que pela via institucional.

O governo espera, porém, as reações populares no país para calibrar sua ação. A reportagem apurou com um integrante do governo que as manifestações desta quarta (23) no país serão um termômetro.

O Brasil tem mantido contato com a oposição venezuelana para estudar o melhor caminho de apoio. Um deles pode ser o reconhecimento do deputado Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, majoritariamente opositora, como presidente.

No entanto, o governo espera para avaliar o apoio popular ao nome de Guaidó na Venezuela. Segundo um alto diplomata, é importante que a saída seja institucional.

O ato em Caracas nesta quarta, convocado pela Assembleia Nacional, sairá de diversos pontos da cidade e pedirá a renúncia de Maduro.