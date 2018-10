Brasil sofre virada no 1º set e é eliminado do Mundial Feminino de Vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil foi eliminado na segunda fase do Mundial Feminino de vôlei nesta quinta-feira (11) ao sofrer uma virada no primeiro set da partida contra o Japão e perder por 25 a 23. O jogo em Nagoya ainda está em andamento, mas o placar parcial já elimina o time comandado por José Roberto Guimarães, que precisava vencer por 3 a 0 para avançar.

O Brasil chegou a ter o placar de 22 a 17 no set inicial. Porém, sofreu um apagão, perdendo oito dos nove pontos seguintes. A derrota na parcial tirou qualquer chance de classificação.

A seleção chegou à rodada final da segunda fase com seis vitórias e 18 pontos no Grupo E. O Japão iniciou o duelo com 21 pontos, mas o set vencido já garantiu vantagem no set average, o primeiro critério de desempate, em caso de vitória brasileira na partida. Holanda e Sérvia também avançaram no grupo.

A eliminação coloca fim a uma sequência de pódios da seleção feminina em Mundiais. Prata em 2006 e 2010, o Brasil ficou com o bronze na última edição, em 2014.