Brasil vence Croácia no Mundial de Handebol e mantém chances de semifinal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de handebol conquistou uma importante vitória na segunda fase do Mundial de handebol, contra a Croácia, por 29 a 26, neste domingo (20). A campanha já é a melhor da história do país em Mundiais masculinos.

Este foi o quarto triunfo consecutivo do Brasil, que manteve suas chances de alcançar as semifinais da competição, disputada na Alemanha e na Dinamarca, pela primeira vez.

A Croácia estava invicta no Mundial e é considerada uma das potências da modalidade. O Brasil conquistou outras duas vitórias contra times europeus no torneio, Rússia e Sérvia.

Artilheiro com nove gols, Haniel foi eleito o melhor jogador do confronto.

Em 2015, a Croácia havia eliminado o Brasil nas oitavas de final do Mundial por apenas um gol de vantagem.

No Mundial de handebol, as equipes levam para a segunda fase os resultados da primeira. Devido às derrotas para Alemanha e França, o Brasil estava zerado antes do jogo contra a Croácia.

Após derrotar os croatas, o Brasil tem dois pontos. A seleção precisa vencer os dois jogos que restam e torcer por uma combinação de resultados entre os outros times.

O próximo jogo do Brasil será na segunda-feira (21) contra outra seleção de tradição no handebol, a Espanha.

Os espanhóis também já eliminaram os brasileiros em um Mundial, há dois anos.

Na quarta-feira (23), a seleção brasileira encerra a campanha na segunda fase em confronto com a Islândia.

A melhor campanha da história do Brasil no Mundial foi em 2013, com a 13ª colocação. Se não disputar as semifinais, a seleção ficará entre a quinta e a 12ª posição.