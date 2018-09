Brasil vence EUA por 3 a 0 e aguarda rival na semi do Mundial de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificados antecipadamente às semifinais do Mundial de vôlei masculino, Brasil e Estados Unidos entraram em quadra nesta sexta-feira (28) para definir quem ficaria com a liderança do Grupo I. E deu seleção brasileira, com vitória por 3 sets a 0 —parciais de 25/20, 25/18 e 25/19.

Agora, o Brasil aguarda o resultado da outra partida da rodada, entre Itália e Polônia, às 16h15 (de Brasília), também em Turim, para conhecer qual será o seu adversário na semi. Os poloneses são os atuais campeões mundiais.

As duas equipes aproveitaram para poupar titulares e dar mais tempo de quadra aos reservas. A formação inicial do Brasil teve William, Eder, Maurício Souza, Evandro, Kadu e Douglas Souza, além do líbero Thales.

Contra os americanos, a seleção foi excepcionalmente comandada pelo assistente Marcelo Fronckowiak, já que o técnico Renan Dal Zotto cumpriu suspensão por conduta inapropriada na partida contra a Rússia, em que atirou uma bola na quadra com o jogo em andamento para atrapalhar um ataque adversário.

Apesar da formação alternativa, o Brasil mostrou consistência diante dos americanos. No primeiro set, a parcial seguiu equilibrada até a segunda parada técnica, mas depois a equipe verde-amarela abriu cinco pontos e fechou em 25 a 20 após ataque de Evandro, maior pontuador do duelo, com 19 pontos.

A superioridade só aumentou nos dois sets seguintes. Mais confiante, a seleção brasileira soube explorar a falta de motivação e as fragilidades do rival, principalmente na recepção, e assegurou a vitória após 1h25min de confronto em um erro de ataque dos Estados Unidos.