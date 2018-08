Brasileiros começam corrida pelo Oscar de 2019 com 22 filmes, mas sem 'Nada a Perder'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa mais uma vez a corrida brasileira pelo Oscar de filme estrangeiro. Foram divulgados os 22 filmes que disputam a indicação como o representante brasileiro na categoria.

O número representa apenas um filme a menos que no ano passado, quando 23 filmes fizeram parte do processo que nomeou "Bingo - O Rei das Manhãs", de Daniel Rezende. No entanto, o filme foi preterido pela Academia e não ficou nem entre os nove pré-selecionados.

Neste ano, dos 22 longas, 18 são de ficção e quatro, documentários. Muitos deles ainda não chegaram às telas brasileiras, como "O Grande Circo Místico", de Cacá Diegues, exibido no Festival de Cannes, e "Ferrugem", de Aly Muritiba, que passou por Sundance e foi recém-exibido em Gramado.

Chama a atenção o número de filmes dirigidos por mulheres: nove, quase metade dos indicados, com destaque para Carolina Jabor, de "Aos Teus Olhos", Juliana Rojas, codiretora de "As Boas Maneiras", e Gabriela Amaral Almeida, de "O Animal Cordial".

Curiosamente, justamente em um ano em que o Oscar tenta oferecer um prêmio aos filmes pop, o maior campeão de arrecadação dos cinemas brasileiros, "Nada a Perder", de Alexandre Avancini, ficou fora da lista. O filme traz a cinebiografia do bispo Edir Macedo, interpretado por Petrônio Gontijo.

Como no ano passado, o filme será escolhido por uma comissão, presidida por Jorge Peregrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema. Completam o grupo a atriz Bárbara Paz, os diretores Flávio Tambellini, Jefferson De, João Jardim e Hsu Chien, e a produtora Lucy Barreto. O resultado será divulgado no dia 11 de setembro.

Confira abaixo os 22 pré-selecionados:

Além do Homem, de Willy Biondani

Alguma Coisa Assim, de Esmir Filho (em cartaz)

O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida (em cartaz)

Antes que Eu Me Esqueça, de Tiago Arakilian

Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor

As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra

Benzinho, de Gustavo Pizzi

Canastra Suja, de Caio Soh

O Caso do Homem Errado, de Camila de Moraes

Como É Cruel Viver Assim, de Julia Rezende

Dedo na Ferida, de Silvio Tendler

O Desmonte do Monte, de Sinai Sganzerla

Encantados, de Tizuka Yamasaki

Entre Irmãs, de Breno Silveira

Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi

Ferrugem, de Aly Muritiba

O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues

Não Devore Meu Coração!, de Filipe Bragança

Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg

Talvez uma História de Amor, de Rodrigo Bernardo

Unicórnio, de Eduardo Nunes (em cartaz)

Yonlu, de Hique Montanari