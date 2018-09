Brie Larson responde críticas de que Capitã Marvel não sorri

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em resposta ao lançamento do trailer do filme "Capitã Marvel", alguns internautas criticaram a personagem Carol Danvers, interpretada pela atriz Brie Larson, por sorrir pouco na tela.

Alguns usuários do Twitter fizeram montagens da atriz sorrindo nas cenas do filme. Em resposta, Brie postou em seu Stories do Instagram (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas) montagens de outros atores de filmes da Marvel sorrindo.

Nas imagens, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, Chris Evans, que faz o Capitão América, e Benedict Cumberbatch, que interpreta o Doutor Estranho, aparecem sorridentes nos pôsteres dos filmes que protagonizaram.

"Capitã Marvel" é o primeiro filme de super-herói da Marvel protagonizado por uma mulher. No longa, Carol Danvers é uma pilota da força aérea com poderes alienígenas.

O elenco conta ainda com a participação de Samuel L. Jackson, no papel de Nick Fury, futuro chefe da Shield, e Jude Law, como comandante da Starforce.

A estreia de "Capitã Marvel" será em 7 de março de 2019 no Brasil.