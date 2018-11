Bruna Marquezine diz que a cada dia que passa se torna mais feminista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o término do namoro com Neymar, Bruna Marquezine, 23, diz estar se envolvendo cada vez mais em sua luta pelo feminismo.

"É muito gostoso, porque eu tenho me conhecido e acho que estou virando uma versão muito melhor minha", disse a atriz durante a festa de 30 anos da grife Le Lis Blanc no Jockey Club de São Paulo, na zona oeste da cidade.

Maquezine afirmou que a luta, para ela, é uma questão que a faz se orgulhar de si e das mulheres que têm trabalhado por isso.

"Costumo dizer que a cada dia que passa, eu me torno mais feminista. Eu não vim de um lar feminista, de criação feminista, e acho que essa é a realidade de todas as mulheres", disse.

A atriz disse ainda que está em um processo de ter mais empatia pelas mulheres, e que apesar da maioria delas já entender o conceito do feminismo, a prática ainda é muito difícil.

Ela reforça a importância de praticar atos que valorizem as mulheres, como procurar coisas que admira mesmo naquelas com as quais não se identifica. "No dia a dia, não julgar uma outra mulher se ela te ameaça de alguma forma, pela maneira como ela está se vestindo ou se comportando", exemplificou.

"Mulheres não têm esse costume de elogiar a outra. Não tem o costume de parabenizar as outras por um feito. A gente sempre olha para a outra como uma competição, seja no relacionamento, seja no trabalho. E isso é muito triste", completou.

MUNDO DA MODA

Junto a Marina Ruy Barbora, Marquezine desfilou para a grife Dolce & Gabanna na semana de moda de Milão, no mês passado.

Ela afirmou nunca ter pensado em desfilar para a marca, já que não se vê como modelo. "A primeira vez que vi uma marca me chamando de modelo, eu dei um pouco de risada, confesso. Pensei 'tem certeza'?", disse.

A atriz também elogiou o fato da Dolce & Gabanna ter colocado diferentes tipos de mulheres nas passarelas nos últimos anos, porque a aposta aproxima o público e faz com que as pessoas se identifiquem. Em balanço geral, diz estar achado interessante e divertido participar ativamente do mundo da moda, além de ser uma consequência do seu trabalho como atriz.

"Gosto muito de moda e acho que as pessoas que me acompanham percebem que cada vez eu me envolvo mais, me interesso mais [pelo mundo da moda]", disse. "Me serviu como uma ferramenta de autoconhecimento, de certa forma. Acho que, por isso, cada vez eu gosto mais, eu vou descobrindo mais da Bruna, de mim."