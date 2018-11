Bruna Marquezine posta foto de maiô fio dental

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine, 23, ganhou elogios, mas também alguns comentários de desconfiança, nesta terça-feira (16), após postar uma foto de maiô em sua conta no Instagram.

"Nossa, quanto Photoshop nessa bunda... Bem desproporcional", chegou a dizer uma seguidora. A atriz, no entanto, não demorou para responder: "Você gostaria que fosse Photoshop, né?! Mas não".

Já entre os elogios, houve comentários de Sabrina Sato, Fernanda Souza, Giovanna Ewbank, Manu Gavassi, Fiorella Mattheis, entre outros famosos.

Marquezine já havia comentado em suas redes sociais que, quando mais nova, teve distúrbio de imagem, um problema de saúde mental que faz a pessoa achar que sua aparência só tem defeitos.

O assunto veio à tona depois que ela percebeu que muitos de seus seguidores faziam comentários sobre seu peso. "Eu quero dividir com vocês alguns comentários de algumas pessoas na minha última foto", disse a atriz, que mostrou exemplos de mensagens falando sobre sua magreza.

Bruna aconselhou os fãs a não fazerem comentários depreciativos nas fotos de outras pessoas na ocasião. "Não estou falando que não podem fazer críticas nas minhas fotos, mas, nas fotos de qualquer pessoa, se a sua crítica for ofender, machucar, fazer com que essa pessoa se sinta mal com o corpo dela, se você for machucar essa pessoa, por mais que sem intenção, fica quieto, não comenta", desabafou.