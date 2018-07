Bruna Marquezine rebola muito e faz quadradinho em festa de aniversário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine aproveitou a festa antecipada de seu aniversário para dançar e rebolar até o chão. A modelo Izabel Goulart, uma das convidadas, gravou um vídeo com a performance da atriz de "Deus Salve o Rei", novela que terminou na última segunda (30).

Goulart ficou impressionada com a desenvoltura da atriz no funk, principalmente fazendo o quadradinho. "Humilhada, humilhada", disse a modelo, que ficou noiva recentemente do goleiro Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain.

Companheiro de clube de Trapp, Neymar, 26, antecipou em quase uma semana a festa de aniversário da namorada porque o craque deve retornar a Paris para se apresentar ao clube nesta semana. Já Marquezine está começando as suas férias com o término das gravações da novela de Daniel Adjafre.

A atriz costuma exibir o seu talento na dança em diversas ocasiões, como em grandes eventos e festas de famosos, como na da cantora Anitta. Em 2017, a atriz global foi ao Baile da Favorita, no Rio, e dançou até o chão com Ludmilla -na época, a atriz estava separada de Neymar.

Em 2013, enquanto participava da Dança dos Famosos, quadro do programa do Faustão (Globo), Bruna Marquezine também foi elogiada pelos jurados por sua performance.