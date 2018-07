Da redação

Com a chegada das baixas temperaturas e dos dias úmidos, o Deville Business Curitiba (Rua Comendador Araújo, 99) volta a servir o tradicional Buffet de Sopas. O Restaurante Alecrim oferece, todas as terças e quintas-feiras, quatro opções de sopas e cremes. Para acompanhar, uma exclusiva seleção de pães, opções de antepastos, um sabor de pizza e o pinhão cozido, típico do inverno curitibano. Uma deliciosa experiência por R$ 39 + taxas que deve se estender até o final do inverno na capital paranaense. O buffet é servido das 19h às 22h30. Reservas através do telefone (41) 3883-4777.