Cabo Daciolo pede anulação do primeiro turno por fraude

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato derrotado à Presidência, Cabo Daciolo (Patriota-RJ), solicitou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nesta quarta-feira (10), a anulação do resultado do primeiro turno das eleições, ocorrido no domingo (7).

Ele também pediu o uso de cédulas de votação em papel nas eleições do país.

Jair Bolsonaro, que concorre à Presidência pelo PSL, também é crítico em relação às urnas. Ele afirmou várias vezes que ouviu centenas de relatos de eleitores que não conseguiram concluir o voto para Presidente.

Segundo o TSE, não há registro de fraude nas urnas eletrônicas desde 1996, quando começaram a ser implantadas.