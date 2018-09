‘Caçamba do bem’ usa a arquitetura para construir

Da Redação Bem Paraná

O arquiteto e urbanista franco-suíço Charles Edouard Jeanneret, mais conhecido como ‘Le Corbusier’, dizia que “a arquitetura é o ponto de partida de quem quer levar a humanidade para um futuro melhor”. Com essa ideia na cabeça, um grupo de quatro amigas dos ramos de arquitetura e design resolveram se unir para criar um projeto inovador, cujo intuito é ajudar a construir um mundo melhor.

O Caçamba do Bem foi idealizado pelas arquitetas Camila Picoli, Carolina Beckert, Fernanda Heller e a designer Marília Bender Almeida, que afirmam querer mostrar o lado positivo de suas profissões, o real sentido da arquitetura, “levando-a para todas as classes com o intuito de proporcionar melhoria na qualidade de vida e incentivar o desenvolvimento social”, explica Marília.

A ideia de criar o projeto, conta a designer, surgiu há mais de um ano e começou a ganhar contornos mais reais há três meses. Foi há apenas duas semanas, porém, que elas efetivamente concretizaram a ideia surgida a partir da realidade diária de trabalho.

“Todas estamos em obras de nossos clientes quase todos os dias. Vemos muitas oportunidades que poderiam ajudar famílias, muitas vezes em entulhos. Foi aí que pensamos no porque não usar esse saldo de obra e criar, além de um bazar beneficente, uma cultura de consumo consciente”, diz Carolina.

O primeiro desafio do grupo, inclusive, já está proposto: será a revitalização de uma das áreas do Hospítal São Vicente. Para que essa rede do bem funcione, o projeto acontecerá em etapas. Primeiro, foi criado um sistema de coleta de saldos em obras parceiras, com a arrecadação de pisos, cubas, portas, porcelanato e tudo mais que passar pela curadoria das fundadoras do projeto.

No final de novembro, então, será realizado um bazar estilo “garage sale” (em local a ser confirmado) onde esses saldos serão vendidos com até 60% de desconto do valor de mercado. E aí sim, a renda levantada neste bazar que irá 100% para projetos pré-estabelecidos de melhorias. “Nossa ideia é ajudar muitas instituições que precisam e assim unir esforços e criatividade para um resultado positivo na vida de muitas pessoas”, explica Camila Picoli.