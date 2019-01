Cachoeiras na Grande São Paulo são atrações em viagens curtas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ideais para um passeio de bate e volta, com águas limpas e belas paisagens, algumas cachoeiras da capital e da Grande São Paulo são uma alternativa para quem quer aliviar o calor sem fazer longas viagens.

No distrito de Marsilac, extremo sul, está a Cachoeira de Marsilac, que, em termos técnicos, é uma corredeira do rio Capivari. As pequenas quedas formam uma praia de água doce. A atração faz parte do Selvasp Parque de Aventuras (R$ 10, entrada para adultos).

O local também oferece atividades como trilhas, rapel, tirolesa e rafting, que custam a partir de R$ 40 por pessoa e podem ser agendadas pelo telefone 94701-7138. Quem for de ônibus pode descer no fim da linha 6L01-10 Marsilac - Term. Varginha e fazer trilha por cerca de uma hora pela estrada do Capivari.

No outro extremo da capital, no Tremembé, fica a cachoeira do núcleo do Engordador. Ela faz parte do Parque Estadual da Cantareira e é de acesso fácil por pequenas trilhas ou de ônibus —basta pegar a linha 2023-10 Cachoeira - Metrô Tucuruvi ou 1783-10 Cachoeira - Metrô Santana.

Também no Parque Estadual da Cantareira, agora em Guarulhos, é possível visitar a cachoeira do núcleo Cabuçu. O trajeto é feito em trilha sinalizada. As linhas de ônibus que passam por lá são a 337 Terminal Tietê - Terminal Metropolitano Taboão e a 532 Metrô Tucuruvi - Terminal Metropolitano Taboão. A entrada em cada núcleo do parque custa R$ 15.

Em Mairiporã, Grande São Paulo, fica a cachoeira da Caceia, que recebe água das nascentes da represa Paiva Castro, do Sistema Cantareira, e fica a pelo menos 7 km do centro da cidade. Cercada por verde, sua área é separada por trilhas curtas e varia entre uma cortina de água na primeira queda até pequenas piscinas naturais e quedas maiores.

O ônibus que dá acesso à Caceia sai da rodoviária de Mairiporã. É lá também que param os ônibus que chegam do Metrô Parada Inglesa e Tietê para quem vem de São Paulo.

Cachoeira de Marsilac

Onde: estrada do Capivari, 5005, Engenheiro Marsilac, tel: 94701-7138

Quando: seg. a dom.: 9h às 17h30

Núcleo do Engordador

Onde: av. Cel. Sezefredo Fagundes, 19.100, Jardim Cachoeira, tel: 2995-3254

Quando: seg. a dom.: 8h às 15h30 (horário limite para acesso à trilha)

Núcleo Cabuçu:

Onde: av. Pedro de Souza Lopes, 7.903, Jardim São Luís, Guarulhos, tel: 2401-6217

Quando: seg. a dom.: 8h às 14h (horário limite para acesso à trilha).

Cachoeira da Caceia

Onde: estrada Armando Barbosa de Almeida, altura 6.500, Mairiporã