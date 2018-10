Cada paranaense consome 344 kg de comida por ano

Rodolfo Luis Kowalski

A cada ano, uma média de 344,2 quilos de alimentos são consumidos por cada um dos paranaenses. É o que revelam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que constam no suplemento Pesquisa de Orçamentos Familiares, pesquisa mais completa no país a tratar do assunto e que traz dados detalhados sobre a aquisição alimentar domiciar per capita anual.

Dentre os alimentos mais comuns de se encontrar na mesa e na geladeira dos paranaenses, o principal destaque vai para os laticínios. Por ano, os paranaenses consomem 56,8 quilos desse tipo de alimento, em média, com especial destaque para o leite de vaca pasteurizado (36,4 quilos consumidos anualmente), o leite de vaca fresco (11,8 kg) e o iogurte (2,5 kg).

Em seguida aparecem as bebidas e infusões (50,6 quilos). As bebidas não alcoólicas dominam (37,1 kg), com o refrigerante de cola liderando absoluto como a bebida mais consumida (15,6 kg por ano). Entre as bebidas alcoólicas (8,6 kg consumidos por ano), a cerveja é o destaque (7,3 kg). Água mineral (5,9), refrigerante de guaraná (4,9) e cafés (3,031) aparecem na sequência.

Se as bebidas são ingeridas com mais frequência e em maior quantidade pela população, entre as comidas sólidas são os cereais e leguminosas os mais consumidos, com 35,2 quilos, graças ao arroz (24,6 kg) e ao feijão (7,4 kg). As frutas aparecem na quarta posição (34,2 quilos), com as frutas de clima tropical (como banana, laranja, melancia, abacaxi e mamão) sendo as preferidas dos paranaenses que consomem, em média, 34,2 quilos desses alimentos (28,3 apenas de frutas de clima tropical).

Fechando a lista, temos as carnes, com uma média de consumo anual de 33,1 quilos. Linguiça (2,9 kg), costela (1,8 kg), porco eviscerado (1,6 kg) e mortadela (1,5 kg) são os mais consumidos; e as hortaliças (31,8 kg), com especial destaque para as hortaliças tuberosas (14,4 kg), como a batata, a mandioca e a beterraba, e as hortaliças frutosas (13,1 kg), casos do tomate, da cebola e do chuchu.

Programação especial para a Semana

Para celebrar a Semana Mundial da Alimentação, que começa hoje e vai até sábado, a Prefeitura de Curitiba preparou uma programação especial, com aulas de aproveitamento integral dos alimentos, lançamento do cadastro on-line dos Armazéns da Família, circuito de valorização da alimentação saudável e até uma feira de agricultores da Grande Curitiba em plena Praça Osório.

Hoje, por exemplo, a Praça Osório irá receber, a partir das 9 horas, uma feira de hortifrutigranjeiros frescos cultivados por agricultores familiares da Grande Curitiba. O espaço para venda de alimentos saudáveis funcionará das 9 às 20 horas (de terça a sexta) e das 9 às 16 horas (no sábado). Uma série d eoutras ações também estão programas para acontecer no espaço amanhã, como orientações de como aproveitar o poder nutritivo dos alimentos, aulas show e orientações sobre consumo cosnciente, separação do lixo e etc.

Data foi criada em 1981

Comemorado desde 1981 e hoje celebrado em mais de 150 países, o dia 16 de outubro marca o Dia Mundial da Alimentação, data que tem o intuito de conscientizar a opinião pública sobre a nutrição e a alimentação. De acordo com a FAO (órgão voltada para alimentos e agricultura da Organização das Nações Unidas), o objetivo é conseguir zerar até 2030 a fome no mundo. Por isso, o tema da campanha para 2018 é “Nossas ações são nosso futuro” (“Our Actions are our Future”, no original, em inglês).

Quanto pesa

Aquisição alimentar domiciliar per capita anual (kg)

Laticínios 56,805 Bebidas e infusões 50,558 Cereais e leguminosas 35,160 Frutas 34,157 Carnes 33,053 Hortaliças 31,802 Açúcares, doces e produtos de confeitaria 21,763 Farinhas, féculas e massas 20,687 Panificados 18,926 Aves e ovos 15,762 Óleos e gorduras 10,723 Sais e condimentos 7,187 Alimentos preparados e misturas industriais 5,416 Pescados 1,383 Vísceras 0,569 Cocos, castanhas e nozes 0,276 Outros produtos 0,008 TOTAL 344,235

Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares