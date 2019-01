Cadastro para o Educard já pode ser feito

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), iniciou ontem o agendamento online para cadastro e recadastramento do passe livre escolar, o Educard. No site da Prefeitura (araucaria.pr.gov.br) há o link acessar o agendamento. Todos os que já possuem o benefício precisam atualizar as informações. Os estudantes de escolas públicas de Araucária (da Educação Infantil ao Ensino Médio - incluindo EJA e Ceebja) têm direito à gratuidade no transporte coletivo (Triar).

O usuário precisa escolher uma data e período de atendimento a partir de 5 de fevereiro. Tanto o cadastro quanto a atualização agendados via internet ocorrerão na Escola de Gestão dos Servidores Municipais de Araucária (Rua Dionizio Grabowski, nº 65, Fazenda Velha - ao lado da Praça da Bíblia e do CSU).

As isenções no sistema Triar correspondem ao período em que o estudante frequenta a unidade educacional. O cartão só pode ser utilizado em dias letivos, conforme calendário escolar. O benefício do passe livre estudantil é de caráter pessoal e intransferível.