Café brasileiro é um dos dez mais baratos do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa do banco suíço UBS sobre o custo de vida em 77 cidades constatou que o cafezinho paulistano está entre os dez mais baratos do mundo.

Com cada xícara custando U$1,5 (R$ 5,76), em média, a tradicional bebida brasileira ainda sai mais cara do que em cidades como Lisboa (R$ 2,84), Roma (R$ 3,80) e Istambul (R$ 5,41), mas mais barata e do que grandes exportadores do grão, como Hanói, no Vietnã (R$ 5,95), e Bogotá (R$6,25), na Colômbia.

No topo da lista estão Doha, no Qatar, com uma xícara a R$ 24,57, e Copenhague, na Dinamarca (R$ 23,96). O café mais barato toma-se em Lagos, na Nigéria (R$ 2,38).