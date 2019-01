Caio Junqueira, de 'Tropa de Elite', está em estado grave após acidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É grave o quadro de saúde do ator Caio Junqueira, 42, que se submeteu a uma cirurgia após sofre um acidente de carro na região do Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, nesta quarta-feira (17).

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde à reportagem, Caio Junqueira segue recebendo os cuidados necessários no hospital Miguel Couto.

O acidente aconteceu próximo ao Monumento aos Pracinhas, mas a polícia não deu detalhes de como aconteceu.

Junqueira interpretou o policial militar Neto Gouveia no filme "Tropa de Elite" (2007) e fez Ricky na série "O Mecanismo" (Netflix). Ele também já atuou em novelas como "O Clone" (Globo, 2001) e "Escrava Isaura" (Record, 2004).