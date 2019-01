Caio Junqueira está bem após acidente de carro, diz amigo

O ator e cantor Ângelo Paes Leme, 45 anos, visitou ontem o amigo, Caio Junqueira, 42, que sofreu um grave acidente de carro na região do Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Paes Leme ficou por cerca de meia hora no Hospital Miguel Couto. Na saída, o ator disse apenas que o amigo “está bem”. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou ontem que o estado de saúde do ator ainda é grave. Ele teve fraturas no fêmur esquerdo e na patela direita, mas está “respondendo bem ao medicamento”. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro de Caio bateu em uma árvore e capotou. O mais recente trabalho de Caio Junqueira foi como Ricky na série ‘O Mecanismo’ (Netflix). Ele também interpretou o policial militar Neto Gouveia no filme ‘Tropa de Elite’ (2007).

Em vídeo

Internada, Beth Carvalho canta em cama de hospital e emociona fãs

Apesar de ter sido internada às pressas no dia 8 de janeiro e estar no hospital até agora, Beth Carvalho foi incentivada por companheiros a cantar. Deitada no leito e com sondas, a cantora, de 72 anos, ganhou uma roda de samba no quarto do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. A dupla Os Prettos, formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, acompanham Beth Carvalho. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Show em março



Paul McCartney faz lista de coisas para seus camarins em Curitiba

Já chegaram as indicações como serão os camarins de Sir Paul McCartney e sua banda na noite do show em Curitiba, dia 30 de março. A mobília não pode ser feita de pele animal ou mesmo ter estampa animal – ou seja, nada de couro ou imitação. Os móveis e carpetes deverão ser de cores neutras, menos branco – nada listrado ou estampado. As luminárias têm que ter dimmer, para regular a intensidade da luz. No quesito plantas, é tudo bem específico: seis plantas mais altas e com bastante folhagem, e seis mais baixas. Pedem também 80 gérberas de cores sortidas, divididas em oito arranjos. Em toalhas não existe economia. Cada camarim deve ter 25 toalhas de mão na cor preta. Além disso, a produção pede a cada show 20 dúzias de toalha de banho.

Redes sociais

Anitta usa ‘desafio dos 10 anos’ em protesto contra aquecimento global

Anitta foi na contramão do desafio dos 10 anos, ou o “Ten years challenge”, das redes sociais, e decidiu não publicar fotos pessoais. A cantora postou duas imagens. Na primeira, uma grande geleira. Na segunda, uma década depois, o bloco de gelo praticamente desaparecido. “Apesar das minhas setecentas plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me choca”, escreveu na legenda no perfil dela no Instagram. A cantora também criticou a série de imagens em que as pessoas aparecem belas e esbeltas. “Todo mundo se esforçando para melhorar de vida e de aparência a cada dia. E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos. Faz parecer que a Terra nem é tão grande assim”, analisou.

Televisão

Guta Stresser compara ‘A Grande Família’ com ‘Friends’: ‘Orgulho’

A atriz Guta Stresser, que interpretou a personagem Bebel em ‘A Grande Família’, publicou uma imagem em seu Instagram comparando a séria a Friends, produção norte-americana que marcou época. Guta republicou uma imagem postada por outros perfis, em que há uma frase escrita em uma parede: “Grande Família é melhor do que ‘Friends’”. “Concordo! Mas, como aqui é o Brasil, ninguém do elenco enriqueceu como o elenco de ‘Friends’, que, se quisessem, podiam nunca mais ter trabalhado na vida com seus salários milionários”, escreveu. “Independente de qualquer coisa, tenho muito orgulho de ter sido a filha dessa amada família que fez história na TV brasileira”.

Níver do dia

Pep Guardiola

ex-futebolista e treinador de futebol espanhol

48 anos