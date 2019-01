Caio Junqueira tem nova cirurgia adiada, e amigos fazem campanha para pedir doação de sangue

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Caio Junqueira, 42, que sofreu um acidente de carro na última quarta-feira (16), na zona sul do Rio, teve a cirurgia adiada e deverá ficar em observação por alguns dias antes que seja marcado o novo procedimento.

"Ele está reagindo muito bem, mas os médicos acharam melhor esperar porque são necessárias 72 horas de observação. Ele passou por um trauma muito grande, o organismo todo sofre, é uma questão sistêmica", disse a mãe do ator, Inês, à coluna Patrícia Kogut, de O Globo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Junqueira continua em estado grave no Hospital Miguel Couto. Ele sofreu duas fraturas expostas ao bater em uma árvore na região do Aterro do Flamengo e passou pela primeira cirurgia ainda na quarta-feira (16).

Alguns amigos e parentes iniciaram nesta sexta (18) uma campanha para pedir doações de sangue para Junqueira, como José de Abreu, Amandha Lee, Roger Gobeth e Andrea Castrinho.

Junqueira interpretou o policial militar Neto Gouveia no filme "Tropa de Elite" (2007) e fez Ricky na série "O Mecanismo" (Netflix). Ele também já atuou em novelas como "O Clone" (Globo, 2001) e "Escrava Isaura" (Record, 2004).