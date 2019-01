Caio Junqueira vai passar por mais uma cirurgia após sofrer acidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sofrer um grave acidente de carro, o ator Caio Junqueira, 42, vai passar por uma nova cirurgia nesta sexta-feira (18), no Hospital Miguel Couto, do Rio. O ator bateu com um carro em uma árvore e o veículo capotou. Ele já havia passado por um procedimento na última quarta (16).

"Ele estava entubado, mas retiraram os tubos dele, e Caio está respirando sozinho. Amanhã, fará uma nova cirurgia de assepsia porque qualquer fratura exposta pode infeccionar. Os médicos estão tranquilos porque ele está reagindo bem. Vamos esperar essa cirurgia", afirmou a mãe do ator, Maria Inez, em entrevista ao G1.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o ator segue recebendo os cuidados necessários e que o "quadro de saúde dele é considerado grave".

No início da tarde de quinta-feira (17), o ator e cantor Ângelo Paes Leme, 45, visitou o amigo. Paes Leme ficou por cerca de meia hora no Hospital Miguel Couto. "Sei que ele está estável. O momento mais dramático já passou, apesar de não ter sido um acidente simples. Ele está com a cabeça boa, corpo legal, e a preocupação maior já passou. Ele ficará em observação. O acidente não foi brincadeira, foi sério", afirmou.

O mais recente trabalho de Caio Junqueira foi como Ricky na série "O Mecanismo" (Netflix). Ele também interpretou o policial militar Neto Gouveia no filme "Tropa de Elite" (2007), além de atuar em novelas como "O Clone" (Globo, 2001) e "Escrava Isaura" (Record, 2004).