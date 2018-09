Caixa Cultural traz o espetáculo '80 Bênçãos, Baden Powell'

Redação Bem Paraná

De 21 a 23 de setembro, Curitiba recebe o show “80 Bênçãos, Baden Powell”, projeto que reúne grandes intérpretes da cena musical brasileira para celebrar os 80 anos do nascimento do grande compositor e violonista. Idealizado pelo produtor Leonardo Conde, e inédito em Curitiba, o show conta com a participação de Fabiana Cozza, premiada como Melhor Cantora de Samba na 23º edição do Prêmio da Música Brasileira; Marcel Powell, filho de Baden Powell, com quem aprendeu a arte e a técnica do violão; Amilton Godoy, músico fundador do Zimbo Trio e grande referência da música instrumental brasileira; e Hamilton de Holanda, considerado um dos maiores bandolinistas do mundo e diversas vezes nominado ao Grammy Latino.

O show percorre a trajetória de Baden, que é considerado um dos maiores violonistas de todos os tempos e um dos compositores mais expressivos da música brasileira. Falecido em 2000, aos 63 anos, deixou um valioso legado musical. O repertório do espetáculo reflete essa caminhada e passa por canções que marcaram a história da música em nosso país, tais como "Refém da Solidão" (Baden Powell), "Violão Vadio" (Baden Powell / Paulo César Pinheiro), "Deixa" (Baden Powell / Vinícius de Moraes), “Consolação” (Baden Powell / Vinícius de Moraes), “Berimbau” (Baden Powell / Vinícius de Moraes) e “Samba da Bênção” (Baden Powell / Vinícius de Moraes), entre outras joias da canção.

O projeto também visita os “Afro-sambas”, composições influenciadas por elementos da sonoridade africana, pelos sambas-de-roda da Bahia, cantos do candomblé e toques de berimbau. São músicas que representaram um marco na trajetória de Baden Powell e em suas parcerias com Vinicius de Morais. O disco é considerado, por diversos críticos, como um divisor de águas na Música Popular Brasileira.

Artista precoce

Baden Powell começou a tocar violão aos sete anos de idade e aos 10, incentivado por seu mestre, Jayme Florence, apresentou-se pela primeira vez no famoso programa de calouros da Rádio Nacional, Papel Carbono, executando a música “Magoado”, de Dilermando Reis. Também por influência de seu professor, conheceu alguns dos grandes músicos da época, como Pixinguinha, Donga e Ismael Silva.

Formou-se pela Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro e passou a se apresentar em bailes, casas noturnas e programas de rádio. Logo se tornou um dos músicos mais requisitados da cidade. Entre suas parcerias musicais destacam-se Billy Blanco, com quem compôs “Samba Triste”, e Vinicius de Moraes, com quem compôs dezenas de canções. Dono de extraordinário talento, gravou parte de seus discos no exterior onde também foi celebrado, especialmente na França, Alemanha e Japão. Sua obra está distribuída em cerca de 75 discos, alguns deles lançados após a sua morte.

Serviço

Música: “80 Bênçãos, Baden Powell”

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: 21 a 23 de setembro de 2018 (sexta a domingo).

Horário: sexta e sábado, às 20h e domingo, às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 15 de setembro (sábado). R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: Livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)

