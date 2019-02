Caixa Cultural traz o Grupo Circo Dux com Blefes Excêntricos

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de sexta-feira (1) a domingo (3), o espetáculo Blefes Excêntricos, da companhia carioca Circo Dux. A peça, dirigida por Julio Adrião, apresenta a insólita rotina de dois indivíduos em disputa por um poder que, por si só, nada pode. Uma ação dramática contínua revisita o universo da magia e dos excêntricos musicais, onde números clássicos são tratados como acidente de percurso. Habilidade, mistério, absurdo, humor e poesia, num jogo de cena onde a palavra não faz falta. No elenco, Lucas Moreira e Fabricio Dorneles.

Blefes Excêntricos apresenta um mergulho no universo dos artistas das feiras de outrora, dos espetáculos de magia e dos palhaços excêntricos. O espetáculo revisita estes universos apresentando números que acontecem como acidentes de um cotidiano, num divertido exercício de criação e solução de problemas. O roteiro foi inteiramente desenvolvido na sala de ensaio. A pesquisa prática/técnica dos atores e a observação curiosa e paciente da direção foram a base para a criação do espetáculo.

Sobre o Circo Dux

Formada pelos artistas circenses Fabrício Dorneles e Lucas Moreira, desde 2005 a companhia vem criando novos números, sempre construindo histórias e personagens baseados no universo do circo, dos parques de atrações, feiras populares e cabarés de variedades.

O grupo em seus 12 anos de existência, apresentou espetáculos, números cômicos e participou de diversos cabarés de variedades em picadeiros, praças e palcos do Brasil e exterior. Seus principais trabalhos são: Mix Dux (2016), Blefes Excêntricos (2013), Zarak Show – As Aventuras de Darius e Igor (2010), Dux + 3 (2007) e Circo Dux (2005).

Incentivo à cultura

A Caixavaloriza amplamente a cultura nacional como ferramenta de inclusão social e reforço do orgulho de ser brasileiro. Nos últimos cinco anos, os espaços culturais da CAIXA contaram com mais de R$ 385 milhões distribuídos em Brasília, Curitiba, Recife, Fortaleza, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

O investimento inclui iniciativas nos segmentos de artes plásticas, fotografia, espetáculos musicais, dança, teatro, exibição de filmes, lançamento de livros, palestras e oficinas por meio da seleção pública de projetos, realizada via Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural (https://www.programasculturaiscaixa.com.br/). Esse programa é um dos principais instrumentos da política de patrocínios do banco. Com equipamentos e projeto educativo próprios, a CAIXA coloca em prática uma política de fomento à cultura, formação de plateia, apoio à diversidade cultural, profissionalização e democratização do acesso a bens culturais para aproximação com os mais diferentes públicos. Ao todo, são quase 40 anos de investimento contínuo em cultura com recursos próprios.



Serviço

Blefes Excêntricos

Onde: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Quando,: de hoje a domingo; Horário: sexta e sábado às 20h e domingo às 19h

Quanto R$30 (inteira) e R$15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado das 12h às 20h. Domingo das 16h às 19h)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)