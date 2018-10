Calendário da CBF para 2019 mantém conflito entre seleção e clubes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (3) o calendário do futebol brasileiro para 2019 com uma má notícia para os clubes: a data Fifa seguirá atrapalhando as equipes em meio às disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Ao todo, o calendário tem dez datas Fifa. Quatro delas seguramente serão jogadas durante as principais competições nacionais, com duas previstas para setembro, entre os jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil.

As duas primeiras datas destinadas às seleções, em março, invadem os estaduais, e as duas últimas, em novembro, acontecem logo antes da decisão da Copa Libertadores, que no ano que vem será decidida em jogo único, e com o Brasileiro ainda em disputa.

Além disso, 2019 também terá Copa América no Brasil. O torneio será disputado entre 14 de junho e 7 de julho. Nesse período, não haverá jogos das competições nacionais.

A pré-temporada começa para os clubes já no dia 2 de janeiro e terá duração de apenas 18 dias. No dia 20 desse mês, começam os estaduais, com duração de 18 datas.

Outras mudanças anunciadas pela entidade são o fim das partidas às 21h45, com horário máximo de 21h30 para início dos jogos de meio de semana, e antecipação da final da Copa do Brasil.

A Copa do Brasil deste ano será decidida nos dias 10 e 17 de outubro. Para 2019, a entidade anunciou que a decisão será disputada em 4 e 11 de setembro.

A competição também terá intervalo máximo de uma semana entre jogos de ida e volta nas quartas de final, semifinal e final.