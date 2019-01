Segundo o Conselho da Comunidade, as altas temperaturas do período de verão pioram ainda mais as condições de permanência dos detentos dentro das carceragens.

Em São José dos Pinhais, a superlotação tem provocado sérios problemas de saúde aos presos, como sarna.

A cadeia está interditada há cerca de dois anos pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros, mas continua abrigando presos.

A unidade tem capacidade para oito detentos, mas tem atualmente 55 (6,8 vezes a mais). O Conselho até adquiriu um ar-condicionado para a unidade.