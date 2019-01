Calor e chuva: previsão do tempo em Curitiba chove no molhado neste fim de semana

Redação Bem Paraná

Calor e chuva. Os dois fatores que marcaram quase todos os dias do ano na previsão do tempo em Curitiba vão estar presentes no último fim de semana do mês de janeiro, segundo a previsão do Instituto Meteorológico Simepar. Ou seja, essa previsão é uma grande de chover no molhado.

Para sábado (26), o Simepar prevê temperatura máxima de 27ºC. A mínima será de 17º C, durante a madrugada. O céu deve ficar nublado e a chance de chuva é de 85%.

Para domingo (27), o Simepar projeta temperaturas oscilando entre 20ºC (mínima) e 27ºC (máxima). O céu deve ter sol entre nuvens. A chance de chuva é de 60%.