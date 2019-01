Calor impulsiona vendas no comércio de Curitiba

Rodolfo Luis Kowalski

Os dias de verão em Curitiba têm sido lucrativos para sorveterias e distribuidoras de bebida na cidade. Com a onda de calor que atinge a cidade desde dezembro, esses estabelecimentos estão aproveitando para faturar alto, com a demanda crescendo cerca de 20% na comparação com o verão do ano passado.

Na sorveteria Coldstone, por exemplo, o gerente Roberto Oliveira Alves comenta que dezembro de 2018 foi melhor do que dezembro de 2017. E em janeiro deste ano, época de férias, quando a cidade fica mais vazia, a empresa tem vendido de 100 a 200 sorvetes por dia (e isso em dias de semana). A expectativa é que a demanda comece a crescer a partir da próxima semana, quando muitas pessoas devem retornar do litoral paranaense.

Já na Disk Água Curitiba, a proprietária da distribuidora, Roseli Raczkoviak, comenta que os últimos meses tem batido recorde de demanda da empresa. Na comparação com o verão passado, ela estima um crescimento entre 20 e 30% no movimento. Num dia de tempo nublado, por exemplo, ela comenta que vende cerca de 40 galões de água. Já nos dias de calor, pelo menos 60 galões. É tão grande a demanda que chega até a faltar água.

“O movimento está bem alto. Muitas distribuidoras fecham entre o final de um ano e começo de outro e acabamos atendendo esses clientes. Mas o movimento está bem bom, quando esquenta cresce bastante e está sendo bem melhor que o ano passado”, diz Roseli. “A grande dificuldade nessa época é para as fontes entregarem água. Como eles precisam atender o litoral também, ficamos muito tempo sem água, porque elas não conseguem dar conta”.

Ventiladores

A venda de ventiladores também disparou. As Lojas Americanas, por exemplo, registrou um aumento de 63% na venda do produto em dezembro de 2018, em comparação ao mesmo período de 2017.