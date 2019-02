Calor intenso deixa Curitiba mais colorida

Os dias de calor intenso desde o final do ano passado pode trazer desconforto físico, mas por outro lado cria um cenário florido em Curitiba. Com o calor mais forte, algumas floradas anteciparam, como é o caso das extremosas, com flores entre o branco, rosa e tonalidades de roxo. Em bairros como o Alto da XV e nas proximidades do Centro Cívico, elas formam verdadeiros corredores floridos.

No ano passado, quando as temperaturas elevadas não tiveram tantos dias seguidos como neste ano, as extremosas floriram mais intensamente na última semana de fevereiro. No verão, normalmente, as floradas mais comuns são das quaresmeiras, extremosas e cássias. Esta última tem flores amarelas, também muito chamativas na paisagem curitibana. As extremosas são as espécies mais comuns nas ruas de Curitiba.