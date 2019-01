Calor intenso faz procura por ar condicionado, ventilador e climatizador disparar no Buscapé

Redação Bem Paraná com assessoria

Meteorologistas apontam que o verão de 2019 deverá registrar temperaturas acima da média histórica em praticamente todas as regiões do Brasil. Em cidades do litoral, os termômetros registraram mais de 40°, mas a sensação térmica chegou a ser de mais de 50° e, em uma cidade do Paraná (Antonina), inacreditáveis 81°. Tanto calor fez a demanda por aparelhos que proporcionam conforto térmico - como ar condicionado, ventilador e climatizador - explodir no Buscapé, líder em comparação de preços no Brasil.

Em comparação com dezembro de 2018, a demanda por ventilador aumentou 201%, por ar condicionado 243%, enquanto climatizador teve procura 330% maior. Ante o mesmo período do ano passado, as buscas aumentaram 106%, 43% e 116%, respectivamente.

"Essa categoria vem registrando crescimento expressivo desde a Black Friday, realizada em 23 de novembro. Como o calor deve continuar, a expectativa é que esses produtos, especialmente o ar condicionado, dividam com smartphones e eletrodomésticos de linha branca, o protagonismo na comparação de preços do Buscapé", afirma Fernando Lugó, head de Marketing do Buscapé.