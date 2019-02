Câmara inicia sessão de posse dos 513 deputados federais

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O plenário da Câmara iniciou às 10h39 desta sexta-feira (1º) a sessão solene de posse dos 513 deputados federais. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), irá ler um compromisso comum a todos os diplomados.

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil."

Após isso, será feita a chamada, deputado a deputado, que terá que declarar, nos microfones: "Assim o prometo".

A legislatura que se inicia nesta sexta vai até 31 de janeiro de 2023.