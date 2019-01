Câmeras flagram momento em que caminhão tomba em Campina Grande do Sul. Veja

Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta manhã de terça-feira, 29, um vídeo que mostra o exato momento em que o caminhão, carregado com etanol, tombou em uma curva na altura do km 5 de BR 116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. No vídeo, um carro que transitava pela pista da esquerda, quase é envolvido no acidente.

O acidente que aconteceu na madrugada de segunda-feira, 28, deixou o trânsito interditado por mais de 24 horas, por conta da carga de etanol que derramou na estrada. A fila de carro que se formou passou dos 21 quilômentros.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital sem risco de morte.