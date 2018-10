Caminhada do Coração e Marcha para Goku dão cores ao domingo  

Da Redação Bem Paraná

Milhares de pessoas foram às ruas, neste domingo (30), em Curitiba, para participar da Caminhada do Coração, pela manhã, e da Marcha pra goku, durante a tarde. A tradicional Caminhada do Coração de Curitiba promovida pelo Hospital Cardiológico Costantini, chegou à sua 14ª edição neste ano. Como todos os anos a concentração e saída foram na Praça do Japão, com trajeto em direção ao Parque Barigui.

O evento foi criado como promoção à saúde e fomento da prática de exercícios físicos, auxiliando ao combate ao sedentarismo, que é um dos riscos para as doenças do coração, que teve seu dia comemroado no sábado. Realizada pelo Hospital Costantini desde 2005, transformou-se em uma das maiores caminhadas do país em pela saúde. Acontece sempre no segundo semestre de cada ano.

Dragon Ball

Os fãs de Dragon Ball, o desenho japonês de maior sucesso nos anos 90, também foram para a rua, ontem, na tradicional Marcha para Goku. Eles partiram da Boca Maldita no começo da tarde em direção à Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba. Grandes bonecos da série, como o próprio Goku, cosplayers e muita música participaram da marcha, que atrai também os aficcionados pela cultura pop e pelo mundo geek.

A Marcha para Goku começou como uma brincadeira na internet em 2014 e logo entrou para o calendário de eventos da cidade, ao mesmo tempo em que foi incorporada como um pré-evento do Shinobi Spirit, o maior evento de cultura pop do sul do país, e que acontece nos dias 6 e 7 de outubro, na sede do Paraná Clube da Avenida Kennedy, em Curitiba.