Caminhadas contra a obesidade e o câncer de mama neste domingo

Antonio Trajano

No domingo, duas camimnhadas pela saúde estão marcadas para acontecer em Curitiba pela manhã: contra a obesidade e contra o câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) promove, às 9 horas, em 18 cidades do Brasil, 1ª Caminhada Nacional de Combate à Obesidade. Em Curitiba, o ponto de encontro é no Parque Barigui, próximo ao Restaurante Maggiore.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da SBCBM. Centenas de pessoas já confirmaram a participação na ação, de aproximadamente 50 minutos, que acontece em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, 11 de outubro.

O evento será realizado, simultaneamente, nas cidades de Salvador, Recife, Goiânia, Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Vitória, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Campina Grande (PB) e Porto Alegre.

Durante a caminhada serão promovidas orientações para diagnóstico de sobrepeso e obesidade, realizadas por residentes de endocrinologia. A campanha trabalha quatro princípios básicos para manter a saúde e o peso saudável: comer bem, movimentar-se, beber água e dormir bem.

Outubro Rosa

A Caminhada Outubro Rosa 2018, também acontece na manhã de domingo, e provocará bloqueios parciais de trânsito na região do bairro Centro Cívico. A caminhada começa às 7h30, com previsão de término às 11 horas. A saída e chegada serão em frente ao Museu Oscar Niemeyer. O trajeto tem cerca de três quilômetros e os participantes vão passar pelas ruas Marechal Hermes, Cândido de Abreu, Lysimaco Ferreira da Costa, Mateus Leme e José Sabóia Cortês.